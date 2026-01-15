Dólar cai com alívio EUA-Irã e Powell

O dólar recua no mercado à vista na manhã desta quinta-feira, 15, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que não pretende demitir o presidente do Fed, Jerome Powell, e diante de sinais de menor risco de uma ação militar contra o Irã. Trump disse ter sido informado de que o regime de Teerã interrompeu execuções de manifestantes, o que derruba o petróleo em mais de 3%.

Na quarta, 14, o dólar à vista subiu 0,46%, a R$ 5,40, em meio a tensões geopolíticas envolvendo EUA, Irã e Groenlândia. O BC informou fluxo cambial negativo de US$ 1,696 bilhão entre 5 e 9 de janeiro, visto como sazonal. Os juros futuros oscilam próximos aos ajustes anteriores, com viés de alta nos vencimentos curtos, refletindo a alta dos rendimentos dos Treasuries e os dados de vendas do varejo restrito e ampliado em novembro no Brasil acima das previsões. As vendas do varejo subiram 1% em novembro ante outubro, acima do teto das estimativas (+0,9%), cuja mediana era de +0,2%. Na comparação anual, houve alta de 1,3%, também acima do teto projetado (+1,2%), com mediana de +0,1%. No varejo ampliado, as vendas avançaram 0,7% na margem, superando a mediana das projeções (+0,4%). Já na comparação anual, o varejo ampliado recuou 0,3%, desempenho melhor que a mediana esperada (-0,7%). No front corporativo, O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, decretou a liquidação extrajudicial da CBSF DTVM (ex-Reag), em meio a investigação da Polícia Federal sobre fraudes ligadas ao Banco Master. Segundo o BC, a Super Empreendimentos e Participações é o principal elo do esquema que teria desviado R$ 11,5 bilhões do banco.