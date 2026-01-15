Depósitos em moeda estrangeira na China totalizaram US$ 1,07 trilhão em dezembro, nível recorde

Os depósitos em moeda estrangeira da China totalizaram US$ 1,07 trilhão no final de dezembro, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, de acordo com relatório publicado pelo Banco do Povo da China (PBoC) nesta quinta-feira, 15. Segundo a Reuters, este é o maior nível registrado desde que a série histórica passou a ser divulgada publicamente, em 2002.

Somente ao longo do ano passado, os depósitos em moeda avançaram US$ 213,5 bilhões.