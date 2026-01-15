Depósitos em moeda estrangeira na China totalizaram US$ 1,07 trilhão em dezembro, nível recorde
Os depósitos em moeda estrangeira da China totalizaram US$ 1,07 trilhão no final de dezembro, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, de acordo com relatório publicado pelo Banco do Povo da China (PBoC) nesta quinta-feira, 15. Segundo a Reuters, este é o maior nível registrado desde que a série histórica passou a ser divulgada publicamente, em 2002.
Somente ao longo do ano passado, os depósitos em moeda avançaram US$ 213,5 bilhões.
A nota do BC chinês ainda destaca que as reservas cambiais da potência asiática totalizaram US$ 3,36 trilhões em 2025.
No final de dezembro, a taxa de câmbio era de 7,0288 yuans para 1 dólar americano.