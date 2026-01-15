Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depósitos em moeda estrangeira na China totalizaram US$ 1,07 trilhão em dezembro, nível recorde

Depósitos em moeda estrangeira na China totalizaram US$ 1,07 trilhão em dezembro, nível recorde

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os depósitos em moeda estrangeira da China totalizaram US$ 1,07 trilhão no final de dezembro, um aumento de 25% em relação ao ano anterior, de acordo com relatório publicado pelo Banco do Povo da China (PBoC) nesta quinta-feira, 15. Segundo a Reuters, este é o maior nível registrado desde que a série histórica passou a ser divulgada publicamente, em 2002.

Somente ao longo do ano passado, os depósitos em moeda avançaram US$ 213,5 bilhões.

A nota do BC chinês ainda destaca que as reservas cambiais da potência asiática totalizaram US$ 3,36 trilhões em 2025.

No final de dezembro, a taxa de câmbio era de 7,0288 yuans para 1 dólar americano.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

CHINA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar