CSN inicia, em 2026, projeto de alienação de ativos importantes que deve chegar a R$ 18 bi
A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que vai implementar, neste ano, o projeto de alienação estruturada de ativos importantes, com o propósito de equacionar em definitivo a estrutura de capital do grupo. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa vai implementar os movimentos estratégicos necessários para reduzir o endividamento e equacionar a estrutura de capital do Grupo, com a realização de venda de ativos importantes com objetivo de desalavancar entre R$ 15 bilhões a 18 bilhões, permitindo a concentração da companhia nos segmentos de maior rentabilidade, crescimento e sinergias.
"As alienações de ativos fazem parte de uma estratégia da administração que pretende alcançar o potencial de, em até 8 anos, dobrar o Ebitda da CSN e atingir uma alavancagem sustentável em torno de 1 vez a sua relação dívida líquida/Ebitda", diz a empresa.
Segundo a CSN, as vendas de participação nos ativos estarão sujeitas a condições usuais a transações similares, incluindo obtenção de aprovações legais, concorrenciais e regulatórias, sem prejuízo de outras a serem eventualmente previstas nos documentos definitivos das respectivas operações.
"A CSN se compromete a manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca dos eventuais desdobramentos relevantes relacionados a esses projetos, nos termos da legislação aplicável", diz a empresa.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente