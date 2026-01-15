CSN inicia, em 2026, projeto de alienação de ativos importantes que deve chegar a R$ 18 bi

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que vai implementar, neste ano, o projeto de alienação estruturada de ativos importantes, com o propósito de equacionar em definitivo a estrutura de capital do grupo. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa vai implementar os movimentos estratégicos necessários para reduzir o endividamento e equacionar a estrutura de capital do Grupo, com a realização de venda de ativos importantes com objetivo de desalavancar entre R$ 15 bilhões a 18 bilhões, permitindo a concentração da companhia nos segmentos de maior rentabilidade, crescimento e sinergias.

"As alienações de ativos fazem parte de uma estratégia da administração que pretende alcançar o potencial de, em até 8 anos, dobrar o Ebitda da CSN e atingir uma alavancagem sustentável em torno de 1 vez a sua relação dívida líquida/Ebitda", diz a empresa.