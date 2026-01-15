Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CSN inicia, em 2026, projeto de alienação de ativos importantes que deve chegar a R$ 18 bi

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) que vai implementar, neste ano, o projeto de alienação estruturada de ativos importantes, com o propósito de equacionar em definitivo a estrutura de capital do grupo. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa vai implementar os movimentos estratégicos necessários para reduzir o endividamento e equacionar a estrutura de capital do Grupo, com a realização de venda de ativos importantes com objetivo de desalavancar entre R$ 15 bilhões a 18 bilhões, permitindo a concentração da companhia nos segmentos de maior rentabilidade, crescimento e sinergias.

"As alienações de ativos fazem parte de uma estratégia da administração que pretende alcançar o potencial de, em até 8 anos, dobrar o Ebitda da CSN e atingir uma alavancagem sustentável em torno de 1 vez a sua relação dívida líquida/Ebitda", diz a empresa.

Segundo a CSN, as vendas de participação nos ativos estarão sujeitas a condições usuais a transações similares, incluindo obtenção de aprovações legais, concorrenciais e regulatórias, sem prejuízo de outras a serem eventualmente previstas nos documentos definitivos das respectivas operações.

"A CSN se compromete a manter seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados acerca dos eventuais desdobramentos relevantes relacionados a esses projetos, nos termos da legislação aplicável", diz a empresa.

