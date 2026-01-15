Correção: Haddad diz que foi comunicado da magnitude do caso Master pelo então chefe da CVM

A nota publicada anteriormente continha uma incorreção no primeiro parágrafo. O então presidente da CVM que foi à casa de Fernando Haddad foi João Pedro Nascimento, e não Otto Lobo, como constou. Segue versão corrigida:

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na quarta-feira, 14, que o então presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), João Pedro Nascimento, foi à casa dele para falar sobre a magnitude do caso do Banco Master. Haddad afirmou que o caso é a "maior fraude bancária" da história do País.