Comércio global deve desacelerar e enfrentar protecionismo em 2026, aponta UNCTAD

O comércio mundial encerrou 2025 batendo um recorde histórico: as trocas globais somaram mais de US$ 35 trilhões, alta de 7% sobre 2024, de acordo com o primeiro balanço anual da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês). O bom desempenho, contudo, não deve se repetir. A entidade projeta que, em 2026, o crescimento das trocas internacionais continuará positivo, mas em ritmo significativamente menor, refletindo um cenário econômico mais frágil e fragmentado.

A UNCTAD prevê expansão de apenas 2,6% para o PIB mundial tanto em 2025 quanto em 2026, patamar considerado anêmico mesmo diante do potencial ganho de produtividade gerado pela inteligência artificial. Nos Estados Unidos, a economia deve esfriar de 1,8% para 1,5% em 2026; na China, a desaceleração vai de 5% para 4,6%. A Europa, ainda que conte com estímulos fiscais pontuais - como os anunciados pela Alemanha -, deverá exibir demanda modesta. O resultado é um ambiente de menor apetite por importações, condições financeiras mais apertadas e maior exposição a choques nos países emergentes.