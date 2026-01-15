China Vanke faz novas propostas para adiar reembolso de títulos

A empresa emitiu duas declarações na Shanghai Clearing House nesta quinta-feira, 15, sobre duas notas de médio prazo. Ambas as declarações disseram que a empresa realizará uma reunião com os detentores de títulos na quarta-feira para discutir extensões para o reembolso dos títulos. Uma proposta anterior foi rejeitada pelos detentores.

A incorporadora imobiliária China Vanke, apoiada pelo estado, divulgou quatro novas propostas para adiar o período de reembolso de seus títulos vencidos.

Nas declarações, a Vanke propôs quatro planos para adiar o reembolso. Todos os planos envolvem extensões em diferentes graus. Uma proposta busca a aprovação dos detentores de títulos para adiar o reembolso por 12 meses.

Outro plano promete pagar aos detentores de títulos 100.000 yuans, equivalente a US$ 14.339, por conta e reembolsar 40% do principal restante antes de 28 de janeiro, enquanto busca uma extensão de um ano para o reembolso dos 60% restantes.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.