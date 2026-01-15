Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

China Vanke faz novas propostas para adiar reembolso de títulos

Autor Agência Estado
A incorporadora imobiliária China Vanke, apoiada pelo estado, divulgou quatro novas propostas para adiar o período de reembolso de seus títulos vencidos.

A empresa emitiu duas declarações na Shanghai Clearing House nesta quinta-feira, 15, sobre duas notas de médio prazo. Ambas as declarações disseram que a empresa realizará uma reunião com os detentores de títulos na quarta-feira para discutir extensões para o reembolso dos títulos. Uma proposta anterior foi rejeitada pelos detentores.

Nas declarações, a Vanke propôs quatro planos para adiar o reembolso. Todos os planos envolvem extensões em diferentes graus. Uma proposta busca a aprovação dos detentores de títulos para adiar o reembolso por 12 meses.

Outro plano promete pagar aos detentores de títulos 100.000 yuans, equivalente a US$ 14.339, por conta e reembolsar 40% do principal restante antes de 28 de janeiro, enquanto busca uma extensão de um ano para o reembolso dos 60% restantes.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

