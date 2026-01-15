CBSF esclarece que CBSF DTVM, liquidada pelo BC, não faz parte dos ativos da companhia
A Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (CBSF) informou, por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, que não mantém qualquer vínculo societário, administrativo ou operacional com a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CBSF DTVM), instituição colocada nesta quinta-feira, 15, em liquidação extrajudicial pelo Banco Central (BC).
Segundo a companhia, o rompimento de vínculo ocorreu em neste mês com a conclusão da venda do controle da própria CBSF para a B100 Controle e Participações, holding do Grupo Planner. A RCHolding saiu definitivamente do capital da companhia, "consolidando a completa separação entre os grupos", diz o texto.
A CBSF afirma que, desde então, não possui informações adicionais sobre os motivos nem sobre o andamento da liquidação da CBSF DTVM, além daquelas divulgadas publicamente pelo BC ou pela imprensa. "A empresa acrescenta que seus atuais administradores também não têm relação com a distribuidora liquidada e coloca-se à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais ao mercado."
*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo EstadoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente