Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBSF esclarece que CBSF DTVM, liquidada pelo BC, não faz parte dos ativos da companhia

CBSF esclarece que CBSF DTVM, liquidada pelo BC, não faz parte dos ativos da companhia

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (CBSF) informou, por meio de comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários, que não mantém qualquer vínculo societário, administrativo ou operacional com a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (CBSF DTVM), instituição colocada nesta quinta-feira, 15, em liquidação extrajudicial pelo Banco Central (BC).

Segundo a companhia, o rompimento de vínculo ocorreu em neste mês com a conclusão da venda do controle da própria CBSF para a B100 Controle e Participações, holding do Grupo Planner. A RCHolding saiu definitivamente do capital da companhia, "consolidando a completa separação entre os grupos", diz o texto.

A CBSF afirma que, desde então, não possui informações adicionais sobre os motivos nem sobre o andamento da liquidação da CBSF DTVM, além daquelas divulgadas publicamente pelo BC ou pela imprensa. "A empresa acrescenta que seus atuais administradores também não têm relação com a distribuidora liquidada e coloca-se à disposição para prestar eventuais esclarecimentos adicionais ao mercado."

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar