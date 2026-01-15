Bolsas europeias têm direções divergentes e Londres avança puxada por salto da Schroders

São Paulo, 15/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única, com Londres em alta puxada pela forte valorização da Schroders. Petrolíferas recuam com tombo do petróleo, enquanto ações do setor de defesa mostram variações limitadas e sem direcional claro.

Por volta das 7h41 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,32%, a 613,49 pontos. A Bolsa de Londres marcava alta de 0,55%, a de Paris cedia 0,32% e a de Frankfurt perdia 0,01%. O mercado de Milão subia 0,42% e o de Lisboa, por sua vez, tinha perda de 0,12%. Madri tinha baixa de 0,05%.

Em Londres, a BP recuava 2,25%, enquanto a Galp perdia 1,2% em Lisboa. Futuros do petróleo têm tombo superior a 4%, diante de sinais de recuo de Washington da intenção de realizar uma ação militar contra o Irã. Presidente dos EUA, Donald Trump, disse ontem ter sido informado que execuções pelo regime de Teerã contra manifestantes "acabaram".

As ações da Schroders subiam 8% e respondiam pela maior alta porcentual do FTSE 100, referencial da bolsa londrina. A gestora de recursos informou que registrou lucro operacional ajustado de pelo menos 745 milhões de libras esterlinas para o ano fiscal de 2025, ante 603,1 milhões de libras esterlinas em 2024, de acordo com informe não auditado.

Embalada pelo forte resultado da gigante asiática TSMC, a ASML subia 4% em Amsterdã. Espere uma "revisão massiva" das projeções consensuais da TSMC depois da divulgação da perspectiva para 2026 que superou as estimativas do mercado, afirmou o analista de tecnologia Nicolas Baratte, no Smartkarma.