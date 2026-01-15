Bolsas de NY fecham em alta, com apetite por risco frente à redução das tensões com o Irã e Fed

O Dow Jones subiu 0,60%, aos 49.442,44 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com alta de 0,26% aos 6.944,47 pontos e o Nasdaq teve avanço de 0,25%, aos 23.530,02 pontos.

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 15, em uma sessão com retomada do apetite por risco seguindo a diminuição das tensões geopolíticas entre Estados Unidos e Irã. Além disso, o presidente americano Donald Trump fez sinalizações sobre a independência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), inclusive indicando que não planeja demitir o presidente da autoridade, Jerome Powell. Investidores acompanharam ainda a continuidade da temporada de balanços.

Segundo uma pesquisa da "Risk", os investidores continuam classificando a inflação entre suas principais preocupações, em meio à persistente dívida pública, pressão política sobre os bancos centrais e ameaças à independência do Fed. Neste sentido, a queda acima de 4% no barril de petróleo com a redução das disputas no Irã representa um alívio. Por sua vez, Chevron (-0,62%) e Exxon Mobil (-0,84%) operaram pressionadas.

Da temporada de balanços, o Goldman Sachs saltou 4,63%, depois de entregar lucro trimestral em linha com as expectativas e frente a projeção de aceleração da atividade de investimentos em 2026. Os papéis do Morgan Stanley subiram 5,81%, após superar em estimativas de lucro e receita. Já a BlackRock subiu 5,96%, após a maior gestora em recursos do mundo alcançar a marca inédita de US$ 14 bilhões em ativos sob gestão ao fim de 2025 e superar as expectativas do mercado para seus números trimestrais.

Os depósitos de ações (ADR) da Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) saltaram 4,47% e ajudaram a impulsionar algumas ações do setor de semicondutores em Wall Street, que também absorvia nova tarifa do governo Trump sobre importações de chips de computação avançada. A multinacional taiwanesa teve lucro acima do esperado no quarto trimestre e projetou investimentos de até US$ 56 bilhões neste ano para atender à demanda de inteligência artificial (IA). Nvidia (+2,10%) e AMD (+1,93%) também avançaram.

As ações da Boston Scientific recuaram 3,99%, em meio à aquisição da Penumbra por cerca de US$ 15 bilhões. Os papéis da adquirida saltaram 11,8%.