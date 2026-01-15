Bolsas da Ásia fecham mistas com recuo em Tóquio e 10º recorde seguido na Coreia do Sul

São Paulo, 15/01/2026 - As bolsas asiáticas voltaram a fechar sem direção única nesta quinta-feira. A Bolsa de Tóquio recuou de recorde de fechamento na véspera. Na Coreia do Sul, os ganhos se prolongaram e o Kospi, referencial do mercado, cravou a sua décima máxima histórica consecutiva.

O índice japonês Nikkei cedeu 0,4%, aos 54.110,50 pontos. Após a primeira-ministra Sanae Takaichi convocar eleições antecipadas para tentar solidificar seu poder diante dos altos índices de aprovação ao seu governo, partidos de oposição - o Partido Democrata Constitucional e o Komeito - concordaram em unir suas forças centristas para disputarem o pleito, segundo o Nikkei News.

Em Seul, o Kospi prolongou seus ganho ao fechar com alta de 1,6%, fechando em 4.797,55 pontos. O banco central da Coreia do Sul manteve sua taxa básica de juros inalterada pela quinta reunião consecutiva e removeu qualquer menção a possíveis cortes de juros em comunicado, após a desvalorização da moeda local limitar o espaço para novas medidas de flexibilização.

Na véspera, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, fez uma intervenção verbal a favor do won. Em meio a reuniões com o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia e Finanças da Coreia do Sul, Koo Yun Cheol, Bessent afirmou que a recente desvalorização do won sul-coreano não está em consonância com os sólidos fundamentos econômicos do país. Os comentários, contudo, foram insuficientes para amparar o won. Perto das 6h07 (de Brasília), o dólar subia a 1.468,48 wons, de 1.464,09 wons no fim da tarde de ontem em Nova York.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,31%, a 4.112,60 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,1%, a 2.689,92 pontos.