BC chinês expande cota de empréstimos para tecnologia em até 1,2 trilhões de yuans
O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira, 15, que aumentará as cotas para várias ferramentas de refinanciamento, visando intensificar o apoio à tecnologia e inovação, agricultura, e empresas privadas. O BC chinês decidiu aumentar a cota de realocação de empréstimos para inovação tecnológica e transformação técnica em 400 bilhões de yuans. Após esse aumento, a cota total de realocação de empréstimos para a área chegará a 1,2 trilhão de yuans.
No quesito redução de emissão de carbono, haverá projetos como reformas para economia de energia, atualizações ecológicas e a transformação de baixo carbono da energia.
Segundo o PBoC, o volume anual de operações não deve exceder 800 bilhões de yuans.
Já para aumentar o apoio financeiro às pequenas e microempresas, o país decidiu elevar em 500 bilhões de yuans a cota para repasses destinados a apoiar a agricultura e as pequenas empresas.
Será criada uma linha de crédito específica para empresas privadas no âmbito do programa de repasses para a agricultura e as pequenas empresas, com uma cota de 1 trilhão de yuans, explicou o banco central. "O objetivo é orientar as instituições financeiras locais com personalidade jurídica a se concentrarem ainda mais em áreas-chave e reforçarem o apoio às pequenas e microempresas privadas", acrescentou.