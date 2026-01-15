BC chinês expande cota de empréstimos para tecnologia em até 1,2 trilhões de yuans

O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira, 15, que aumentará as cotas para várias ferramentas de refinanciamento, visando intensificar o apoio à tecnologia e inovação, agricultura, e empresas privadas. O BC chinês decidiu aumentar a cota de realocação de empréstimos para inovação tecnológica e transformação técnica em 400 bilhões de yuans. Após esse aumento, a cota total de realocação de empréstimos para a área chegará a 1,2 trilhão de yuans.

No quesito redução de emissão de carbono, haverá projetos como reformas para economia de energia, atualizações ecológicas e a transformação de baixo carbono da energia.