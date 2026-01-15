Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BC chinês expande cota de empréstimos para tecnologia em até 1,2 trilhões de yuans

BC chinês expande cota de empréstimos para tecnologia em até 1,2 trilhões de yuans

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco Popular da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou nesta quinta-feira, 15, que aumentará as cotas para várias ferramentas de refinanciamento, visando intensificar o apoio à tecnologia e inovação, agricultura, e empresas privadas. O BC chinês decidiu aumentar a cota de realocação de empréstimos para inovação tecnológica e transformação técnica em 400 bilhões de yuans. Após esse aumento, a cota total de realocação de empréstimos para a área chegará a 1,2 trilhão de yuans.

No quesito redução de emissão de carbono, haverá projetos como reformas para economia de energia, atualizações ecológicas e a transformação de baixo carbono da energia.

Segundo o PBoC, o volume anual de operações não deve exceder 800 bilhões de yuans.

Já para aumentar o apoio financeiro às pequenas e microempresas, o país decidiu elevar em 500 bilhões de yuans a cota para repasses destinados a apoiar a agricultura e as pequenas empresas.

Será criada uma linha de crédito específica para empresas privadas no âmbito do programa de repasses para a agricultura e as pequenas empresas, com uma cota de 1 trilhão de yuans, explicou o banco central. "O objetivo é orientar as instituições financeiras locais com personalidade jurídica a se concentrarem ainda mais em áreas-chave e reforçarem o apoio às pequenas e microempresas privadas", acrescentou.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

CHINA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar