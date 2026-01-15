Anfavea vê oportunidades, mas também desafios de competitividade no acordo Mercosul-UE

O presidente da Anfavea, Igor Calvet, disse nesta quinta-feira, 15, que a indústria terá desafios de competitividade nos próximos anos para aproveitar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ele ressaltou que o acordo pode abrir portas na Europa para exportações de motores e sistemas de transmissão produzidos no Brasil, além de melhorar as condições para as importações de autopeças com maior nível de tecnologia. Mas os impactos da abertura a produtos europeus no Brasil são incertos.

"Então, há também oportunidades nesse processo. Agora, não há uma clareza nossa ainda de todos os impactos que pode acontecer no Brasil", comentou Calvet, durante entrevista coletiva sobre os resultados da indústria automotiva no ano passado.