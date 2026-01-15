Alckmin: supertarifa dos EUA é difícil de ser aplicada porque muitos países têm relação com Irã

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse achar difícil que os Estados Unidos confirme a ameaça e aplique mais tarifas para os países com algum tipo de relação comercial com o Irã. Isso porque, segundo ele, "mais de 70 países" exportam para o Irã, inclusive alguns europeus.

"Sobre o Irã, também não vejo relação. Os EUA colocou que não quer que haja comércio com o Irã, mas o Irã tem 100 milhões de pessoas. Os países europeus exportam para o Irã, a maioria dos países tem algum tipo de relação. A nossa relação com o Irã é pequena, mas temos um brutal superávit. Exportamos US$ 2,5 bilhões e não importa nem US$ 200 milhões. Não vejo relação. E a supertarifação é difícil de ser aplicada, porque teria de aplicar em 70 países do mundo, inclusive europeus", declarou o vice-presidente no programa Bom Dia, Ministro, da EBC.