Wells Fargo lucra US$ 5,4 bilhões no 4º trimestre, mas frustra previsão

O Wells Fargo anunciou lucro líquido de US$ 5,4 bilhões no quarto trimestre de 2025,ante US$ 5,08 bilhões em igual período de 2024. O ganho por ação diluída da instituição ficou em US$ 1,62 no período, ante US$ 1,43 no mesmo trimestre de 2024. O resultado, contudo, ficou abaixo do US$ 1,66 esperado por analistas compilados pela FactSet. A receita do conglomerado bancário americano totalizou US$ 21,29 bilhões, ante US$ 20,38 bilhões em igual período de 2024. As ações do Wells Fargo cediam 1,91% no pré-mercado da Bolsa de Nova York perto das 8h49 (de Brasília).