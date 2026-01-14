Vendas no varejo dos EUA sobem 0,6% em novembro ante outubro

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em novembro ante outubro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta quarta-feira, 14. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram alta de 0,5% no confronto mensal de novembro.