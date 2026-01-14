Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vendas no varejo dos EUA sobem 0,6% em novembro ante outubro

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em novembro ante outubro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados pelo Departamento do Comércio do país nesta quarta-feira, 14. O resultado ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,4% no período.

Excluindo-se automóveis, as vendas no setor varejista americano tiveram alta de 0,5% no confronto mensal de novembro.

Os dados mensais de outubro das vendas totais foram revisados para baixo, indicando queda de 0,1%.

Nos dados sem automóveis, houve revisão também para baixo, apontando alta de 0,2%.

EUA

