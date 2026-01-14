Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Superintendentes da CVM pedem que servidor de carreira preencha última vaga do Colegiado

Superintendentes da CVM pedem que servidor de carreira preencha última vaga do Colegiado

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em um momento em que indicações recentes à cúpula da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) são criticadas por carregar um teor político, os superintendentes da reguladora divulgaram uma nota defendendo que a última vaga aberta no Colegiado seja ocupada por um integrante oriundo do corpo de servidores da autarquia.

A nota é direcionada aos participantes dos mercados regulados, ao Governo Federal e ao Congresso Nacional. Nos últimos dias, a indicação do ex-diretor e ex-presidente interino Otto Lobo para a presidência acendeu debates sobre os critérios para as indicações. De acordo com informações de bastidores, Lobo fez campanha em Brasília para conseguir a nomeação à presidência efetiva da reguladora. O corpo a corpo teria resultado em apoio do Centrão à nomeação de Lobo pelo presidente Lula na semana passada.

O governo também nomeou o advogado Igor Muniz, que fez carreira na Petrobras, a uma das vagas de diretoria que estava vazia desde o fim de 2024, quando acabou o mandato de Daniel Maeda. Ainda há uma vaga na diretoria, a que era ocupada por Lobo até o fim de 2025.

"Historicamente, a presença deste integrante servidor de carreira tem se mostrado elemento complementar e essencial para assegurar a continuidade institucional, a preservação da memória regulatória e a adequada compreensão das rotinas de supervisão e fiscalização", diz a nota, destacando uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o tema.

A diretora Marina Copola também se manisfestou em nota, destacando que "a presença de um membro da área técnica no Colegiado é benéfica por ao menos dois motivos. Primeiro, por assegurar a preservação do histórico institucional da CVM - algo valioso para uma autarquia com quase 50 décadas de atuação especializada como a CVM. Em segundo lugar, porque um diretor da área técnica exerce um papel importante como observador externo e fiel da balança nas dinâmicas internas usuais de um órgão colegiado".

O debate sobre os protocolos relacionados às indicações retomou o vigor nesta semana, com notícias sobre André Vasconcellos, diretor de Relações com Investidores da Fictor, que estaria em campanha para a vaga no Colegiado.

Os superintendentes estão divulgando a nota em postagens nas suas redes sociais pessoais - a nota não tem relação com a autarquia. "Reconhecemos o processo iniciado pelo governo federal para recomposição do Colegiado e esperamos que o nosso posicionamento seja acolhido e que a diretoria esteja completa o quanto antes, com a presença de um servidor efetivo da CVM como um dos seus diretores", concluem.

Assinam o texto: André Francisco Luiz de Alencar Passaro (superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários); Andréa Araujo Alves de Souza (Gestão de Pessoas); Antonio Carlos Berwanger (Desenvolvimento de Mercado); Bruno Barbosa de Luna (chefe da Assessoria de Análise Econômica, Gestão de Riscos e Integridade); Bruno de Freitas Gomes (superintendente de Securitização e Agronegócio); Carlos Cesar Valentim Alves (Tecnologia da Informação); Carlos Guilherme de Paula Aguiar (Processos Sancionadores); Cintia de Miranda Moura (Administrativo-Financeiro); Daniel Valadão de Sousa Corgozinho (superintendente seccional de Desenvolvimento e Modernização Institucional); Eduardo Manhães Ribeiro Gomes (Relações Internacionais); Fabio Pinto Coelho (Normas Contábeis e de Auditoria); Felipe Claret (corregedor interino); Fernando Soares Vieira (superintendente de Relações com Empresas); José Alexandre Cavalcanti Vasco (Orientação aos Investidores e Finanças Sustentáveis); Luis Felipe Marques Lobianco (Supervisão de Riscos Estratégicos); Luis Miguel Jacinto Mateus Rodrigues Sono (Registro de Valores Mobiliários); Marco Antonio Velloso de Sousa (Supervisão de Investidores Institucionais); Thiago Paiva Chaves (Relações Institucionais); Vera Lucia Simões Alves Pereira de Souza (Planejamento e Inovação).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar