Superintendentes da CVM pedem que servidor de carreira preencha última vaga do Colegiado

Em um momento em que indicações recentes à cúpula da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) são criticadas por carregar um teor político, os superintendentes da reguladora divulgaram uma nota defendendo que a última vaga aberta no Colegiado seja ocupada por um integrante oriundo do corpo de servidores da autarquia. A nota é direcionada aos participantes dos mercados regulados, ao Governo Federal e ao Congresso Nacional. Nos últimos dias, a indicação do ex-diretor e ex-presidente interino Otto Lobo para a presidência acendeu debates sobre os critérios para as indicações. De acordo com informações de bastidores, Lobo fez campanha em Brasília para conseguir a nomeação à presidência efetiva da reguladora. O corpo a corpo teria resultado em apoio do Centrão à nomeação de Lobo pelo presidente Lula na semana passada.

O governo também nomeou o advogado Igor Muniz, que fez carreira na Petrobras, a uma das vagas de diretoria que estava vazia desde o fim de 2024, quando acabou o mandato de Daniel Maeda. Ainda há uma vaga na diretoria, a que era ocupada por Lobo até o fim de 2025. "Historicamente, a presença deste integrante servidor de carreira tem se mostrado elemento complementar e essencial para assegurar a continuidade institucional, a preservação da memória regulatória e a adequada compreensão das rotinas de supervisão e fiscalização", diz a nota, destacando uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o tema. A diretora Marina Copola também se manisfestou em nota, destacando que "a presença de um membro da área técnica no Colegiado é benéfica por ao menos dois motivos. Primeiro, por assegurar a preservação do histórico institucional da CVM - algo valioso para uma autarquia com quase 50 décadas de atuação especializada como a CVM. Em segundo lugar, porque um diretor da área técnica exerce um papel importante como observador externo e fiel da balança nas dinâmicas internas usuais de um órgão colegiado". O debate sobre os protocolos relacionados às indicações retomou o vigor nesta semana, com notícias sobre André Vasconcellos, diretor de Relações com Investidores da Fictor, que estaria em campanha para a vaga no Colegiado.