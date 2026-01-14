Produção industrial opera acima do nível pré-pandemia em 10 dos 15 locais, revela IBGE

A produção industrial operava em novembro em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em 10 dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Mato Grosso (27,2% acima do nível pré-pandemia), Minas Gerais (20,3% acima), Rio de Janeiro (14,8% acima), Goiás (12,0% acima), Espírito Santo (11,7% acima), Amazonas (11,2% acima), Santa Catarina (10,9%), Paraná (7,8% acima), Pernambuco (4,9% acima) e Rio Grande do Sul (4,0%).