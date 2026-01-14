Produção industrial cresce em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em novembro ante outubro

A produção industrial cresceu em 8 dos 15 locais pesquisados em novembro ante outubro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 14.

Houve expansão no Mato Grosso (7,2%), Espírito Santo (4,4%), Paraná (1,1%), Pernambuco (0,9%), Minas Gerais (0,9%), Bahia (0,9%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Região Nordeste (0,1%).