Produção industrial cresce em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em novembro ante outubro
A produção industrial cresceu em 8 dos 15 locais pesquisados em novembro ante outubro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 14.
Houve expansão no Mato Grosso (7,2%), Espírito Santo (4,4%), Paraná (1,1%), Pernambuco (0,9%), Minas Gerais (0,9%), Bahia (0,9%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Região Nordeste (0,1%).
Na direção oposta, houve perdas em Goiás (-6,4%), Amazonas (-2,8%), Ceará (-2,6%), Rio de Janeiro (-1,9%), Santa Catarina (-0,8%), São Paulo (-0,6%) e Pará (-0,5%).
Na média global, a indústria nacional ficou estável (0,0%) em novembro ante outubro, de acordo com o IBGE.