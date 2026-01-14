Procon-SP multa Enel SP em R$ 14 mi por falhas no fornecimento de energia em 2025

A Fundação Procon-SP multou em R$ 14 milhões a distribuidora de energia Enel SP por falhas na prestação de serviços no final de 2025. A sanção corresponde a dois períodos distintos: de 21 a 23 de setembro e de 8 a 14 de dezembro.

E, de acordo com a entidade, com a nova multa, a Enel soma nove autuações desde 2019, quando assumiu a concessão do serviço em 24 cidades na Região Metropolitana de São Paulo e na capital.