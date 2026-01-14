Preços cresceram a ritmo moderado na grande maioria dos distritos dos EUA, mostra Livro Bege

"Alguns setores - como varejo e restaurantes - mostraram-se relutantes em repassar custos para consumidores sensíveis a preços. Os custos de energia e seguros continuaram a representar uma pressão significativa sobre as margens", diz o Livro Bege.

Segundo o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), os preços subiram na grande maioria dos distritos dos Estados Unidos, com apenas dois deles relatando uma ligeira alta. O documento, divulgado nesta quarta-feira, 14, mostrou que as pressões de custos decorrentes de tarifas foram um tema recorrente em todos os distritos, enquanto as empresas antecipam que os preços permanecerão elevados enquanto lidam com o ajuste tarifário.

Sobre o mercado de trabalho, o Livro Bege relatou que houve poucas alterações no período, apesar de vários distritos relatarem um aumento na contratação de trabalhadores temporários.

"Os salários cresceram a um ritmo moderado, com vários contatos indicando que o crescimento salarial havia retornado a níveis normais", diz o documento.

O relatório ainda destacou que diversos interlocutores estão avaliando a implementação de inteligência artificial (IA) principalmente para aumentar a produtividade e para potencial gestão futura da força de trabalho.

"O impacto atual da IA sobre o emprego foi limitado, com efeitos mais significativos esperados para os próximos anos, e não de forma imediata", explicou o documento.