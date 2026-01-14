PPI dos EUA sobe 0,2% em novembro em base sazonalmente ajustada e 3,0% na comparação anual

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,2% em novembro em base sazonalmente ajustada, informou o Departamento do Trabalho do país nesta quarta-feira, 14. Na comparação anual, o PPI avançou 3,0% em novembro.

Anteriormente, o Escritório de Estatísticas do Trabalho (BLS, na sigla em inglês) informou que o shutdown do governo americano impediu a coleta das informações para o relatório de outubro e, por isso, os dados seriam integrados aos números de novembro, publicados nesta quarta.