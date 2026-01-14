PF citou suspeita de 'novos ilícitos' de Vorcaro e convenceu Toffoli a autorizar nova busca

A Polícia Federal citou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli a existência de suspeitas de "novos ilícitos" cometidos pelo banqueiro Daniel Vorcaro e convenceu o ministro a mudar de posicionamento e autorizar uma segunda ação de busca e apreensão nos endereços do empresário. Em nota, a defesa de Vorcaro comunicou que o banqueiro "tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes". (leia a íntegra abaixo)

A ação foi cumprida nesta quarta-feira, 14, na segunda fase da Operação Compliance Zero. Inicialmente, Toffoli havia negado o pedido de busca e apreensão em Vorcaro por entender que ele já tinha sido alvo de operação em novembro, mas autorizou a nova incursão diante dos argumento da PF. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também foi favorável à medida. A PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão contra alvos suspeitos de participar de operações financeiras fraudulentas do Banco Master, envolvendo fundos de investimento e outras empresas. "Justifica a necessidade de realização de novas diligências na realização de D.B.V., a pretexto de que aquelas anteriormente realizadas tinha escopo mais restrito e, diante da evidência de prática de novos ilícitos, supostamente cometidos pelo investigado, se faz necessária a colheita de elementos probatórios complementares", diz trecho da decisão de Toffoli, referindo-se ao pedido da Polícia Federal. A primeira fase da operação mirava na tentativa de venda do Master para o Banco Regional de Brasília (BRB). A PF justificou que o escopo dessa nova operação era mais amplo e, por isso, seria necessário colher novos elementos de prova.

"Diante das ponderações da Autoridade Policial e da Procuradoria-Geral da República, reconsidero, em parte, a decisão combatida, para deferir novas diligências na residência do investigado D.B.V.", escreveu o ministro em sua decisão. A decisão foi proferida na terça-feira, 13, com a determinação que fosse cumprida no dia seguinte. COM A PALAVRA, A DEFESA DE DANIEL VORCARO