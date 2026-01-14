Operação da PF também mira Nelson Tanure por fundos ligados ao Banco Master

A segunda fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal cumpre busca e apreensão também contra o empresário Nelson Tanure por causa da realização de operações financeiras usando fundos e corretoras ligadas ao Banco Master. A defesa de Tanure não foi localizada para se manifestar até o fechamento deste texto. Essa nova fase se aprofunda em suspeitas de gestão fraudulenta do banco de Daniel Vorcaro, com base em informações fornecidas pelo Banco Central.

A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. Para os investigadores, Vorcaro teria usado uma cadeia de diversos fundos de investimento para realizar operações financeiras fraudulentas, cujo objetivo final seria desviar recursos para si próprio e aliados. Em nota, a defesa de Vorcaro comunicou que o banqueiro "tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes". A investigação aponta que Tanure também teria usado essa mesma estrutura financeira para realizar outras operações suspeitas.

O empresário havia sido denunciado pelo Ministério Público Federal no final do ano passado sob acusação do uso de informações privilegiadas no mercado financeiro. Na ocasião, sua defesa até mesmo pediu que o caso fosse enviado ao STF por envolver uma corretora ligada ao Master. COM A PALAVRA, A DEFESA DE DANIEL VORCARO