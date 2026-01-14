Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Núcleo do PPI dos EUA fica estável em novembro ante outubro e avança 3,0% na comparação anual

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O núcleo do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) - que exclui itens voláteis - dos Estados Unidos ficou estável em novembro ante outubro, segundo pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 14, pelo Departamento do Trabalho do país. Na comparação anual, o núcleo do PPI avançou 3,0% em novembro.

Na leitura de setembro, publicada em novembro, o avanço mensal do núcleo do PPI foi de 0,1%, enquanto na comparação anual o avanço foi de 2,6%.

Anteriormente, o BLS informou que os dados de outubro não foram coletados por conta do shutdown do governo americano e, por isso, os números seriam divulgados junto com o relatório de novembro.

Tags

EUA

