MPTCU pede à Fazenda que compartilhe informações porventura existentes sobre caso Master

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) solicitou ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que compartilhe informações porventura existentes "acerca da fraude envolvendo o Banco Master, ou qualquer outra que guarde relação com o interesse público". O pedido consta em ofício assinado pelo subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado.

O documento faz referência à declaração dada por Haddad nesta terça-feira, 13, na qual o ministro classificou o caso Master como, possivelmente, a "maior fraude bancária" da história do País.

Furtado informa, no ofício, que procedeu à abertura de procedimento de apuração preliminar a fim de requisitar o compartilhamento de informações pelo ministério, "de modo a subsidiar a atuação deste parquet, especialmente no conhecimento de supostas irregularidades que possam respaldar o oferecimento de representação e a apuração de responsabilidades junto ao TCU".

