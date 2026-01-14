Ministro diz que já há 11 ou 12 interessados em leilão Tecon Santos 10

Dos agentes que estão procurando o Ministério e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), já é possível mapear entre dois ou três grupos brasileiros. A maior parte, contudo, são estrangeiros. Foram citadas, sem detalhamento, potenciais investidores chineses, norte-americanos, árabes, filipinos, bem como fundos de investimento.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estimou nesta quarta-feira, 14, que há 11 ou 12 potenciais investidores interessados no leilão do terminal de contêineres do Porto de Santos (Tecon Santos 10), conforme tratativas preliminares em andamento. O edital do certame deve sair entre fim de fevereiro e início de março.

O leilão deve ser realizado entre fim março ou início de abril, conforme nova previsão apresentada nesta quarta pelo ministro. O investimento esperado é de R$ 6,4 bilhões. Segundo a pasta de Portos e Aeroportos, após o certame, haverá aumento de 50% na capacidade de movimentação de cargas do Porto de Santos.

O novo terminal, destinado à movimentação e armazenagem de contêineres e carga geral, terá área de 621 mil metros quadrados. A capacidade anual de movimentação do Porto vai chegar a 9 milhões de contêineres, de acordo com os detalhes apresentados pelo Ministério.

Segundo a pasta, com a entrada em operação do novo terminal, o Brasil pode saltar da atual 45ª para a 15ª posição no ranking mundial de movimentação de contêineres. O governo disse que acolheu integralmente as recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), que deu sinal verde para o certame no ano passado.