Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ministro diz que já há 11 ou 12 interessados em leilão Tecon Santos 10

Ministro diz que já há 11 ou 12 interessados em leilão Tecon Santos 10

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estimou nesta quarta-feira, 14, que há 11 ou 12 potenciais investidores interessados no leilão do terminal de contêineres do Porto de Santos (Tecon Santos 10), conforme tratativas preliminares em andamento. O edital do certame deve sair entre fim de fevereiro e início de março.

Dos agentes que estão procurando o Ministério e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), já é possível mapear entre dois ou três grupos brasileiros. A maior parte, contudo, são estrangeiros. Foram citadas, sem detalhamento, potenciais investidores chineses, norte-americanos, árabes, filipinos, bem como fundos de investimento.

O leilão deve ser realizado entre fim março ou início de abril, conforme nova previsão apresentada nesta quarta pelo ministro. O investimento esperado é de R$ 6,4 bilhões. Segundo a pasta de Portos e Aeroportos, após o certame, haverá aumento de 50% na capacidade de movimentação de cargas do Porto de Santos.

O novo terminal, destinado à movimentação e armazenagem de contêineres e carga geral, terá área de 621 mil metros quadrados. A capacidade anual de movimentação do Porto vai chegar a 9 milhões de contêineres, de acordo com os detalhes apresentados pelo Ministério.

Segundo a pasta, com a entrada em operação do novo terminal, o Brasil pode saltar da atual 45ª para a 15ª posição no ranking mundial de movimentação de contêineres. O governo disse que acolheu integralmente as recomendações e determinações do Tribunal de Contas da União (TCU), que deu sinal verde para o certame no ano passado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar