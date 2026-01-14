Ministro diz que há previsão de R$ 5,5 bi no Orçamento para operações de crédito das aéreas

O recurso citado pelo ministro é no âmbito do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), focado no financiamento a companhias aéreas, com juros mais baixos.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou nesta quarta-feira, 14, que está previsto o montante de R$ 5,5 bilhões no Orçamento de 2026 para cobrir operações de créditos de companhias aéreas no Brasil. O Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2026 será sancionado ainda nesta quarta.

Pelas regras previstas em lei, os recursos do FNAC serão repassados ao BNDES gradualmente a partir do momento em que os financiamentos forem sendo aprovados pelo comitê gestor do Fundo.

O ministro Costa Filho falou nesta quarta de "fortalecimento" da aviação do Brasil e da indústria de conteúdo local neste setor.

Ele participa neste momento de apresentação sobre a agenda do Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor) para o ano de 2026.