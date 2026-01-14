Ministro Costa Filho diz que haverá 40 leilões no Brasil em 2026, incluindo portos e aeroportos

De acordo com cronograma apresentado pelo ministro, já no próximo mês está previsto o primeiro bloco de leilões portuários, com quatro empreendimentos, localizados em Macapá (AP), Natal (RN), Porto Alegre (RS) e Recife (PE). O investimento previsto é de R$ 229 milhões.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quarta-feira, 14, que haverá 40 leilões em 2026, sendo 21 aeroportos, 18 portos e 1 hidrovia. A declaração foi realizada durante participação em apresentação da agenda para este ano, além de um balanço das entregas do passado.

Para o fim março ou início de abril está agendado o leilão do Tecon Santos 10, com investimento de R$ 6,4 bilhões.

Segundo a parte, após o certame, haverá aumento de 50% na capacidade de movimentação de cargas do Porto de Santos.

Já o leilão do aeroporto Galeão está previsto para 30 de março, com investimento de R$ 1,1 bilhão.

Também foi informado que no segundo semestre deverá ocorrer a segunda etapa do programa AmpliAR, com a concessão de aeroportos regionais. Haverá ainda a realização do primeiro leilão de hidrovia no País, no rio Paraguai, com investimentos de R$ 63 milhões.