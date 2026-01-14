Lula receberá Von der Leyen e António Costa no Rio na sexta-feira, 16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, na sexta-feira, 16, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa. O encontro será no Rio de Janeiro, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

O encontro será realizado às 13h, no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, antiga sede do Ministério das Relações Exteriores quando o Rio era a capital do País.