Lucro do Citigroup cai 13% para US$ 2,47 bi no 4º trimestre de 2025

O Citigroup teve lucro líquido de US$ 2,47 bilhões no quarto trimestre de 2025, valor 13% menor que o ganho de US$ 2,85 bilhões apurado no mesmo período do ano anterior, segundo balanço financeiro divulgado nesta quarta-feira, 14. O lucro por ação do banco norte-americano no período somou US$ 1,19, bem abaixo do consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,65.

A receita do Citigroup teve expansão anual de 2% no trimestre, a US$ 19,87 bilhões, mas também ficou aquém da projeção da FactSet, de US$ 20,94 bilhões.