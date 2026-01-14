Lucro do Bank of America sobe 11% no 4º trimestre e atinge de US$ 7,6 bilhões

O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 7,6 bilhões no quarto trimestre de 2025, um aumento de cerca de 11% em comparação ao ganho de US$ 6,8 bilhões apurado em igual período do ano anterior, conforme balanço divulgado nesta quarta-feira, 14.

O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 0,98, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,96.