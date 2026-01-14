Juros: curva de Treasuries ajuda no viés de baixa dos juros futuros
O viés é de baixa nos juros futuros, em especial nos longos, em sintonia com o dólar e rendimentos dos Treasuries, num dia de agenda local esvaziada, o que tende a minar a liquidez.
O mercado aguarda indicadores dos Estados Unidos e a pesquisa Quaest com intenções de votos para presidente nas eleições de 2026.
Às 9h17 desta quarta-feira, 14, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,680%, de 13,693% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 12,950%, de 12,966%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,265%, de 13,290% no ajuste de terça-feira, 13.