Investidor pessoa física movimenta R$ 517,3 bilhões em ações em 2025 na B3

Os investidores pessoa física movimentaram R$ 517,3 bilhões em ações no mercado à vista da B3 entre janeiro e dezembro de 2025, segundo levantamento da plataforma Datawise+, solução da B3 e da Neoway. Na comparação dos últimos 12 meses, o aumento no volume movimentado foi de 2,3%.

Entre janeiro e dezembro de 2025, o volume negociado por investidores pessoa física no mercado à vista - que inclui além de ações os Brazilian Depositary Receipts (BDRs), Exchange Traded Funds (ETFs), fundos imobiliários e outros instrumentos - avançou 1,22%, atingindo um volume de R$ 747,7 bilhões no período.