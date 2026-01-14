Investidor pessoa física movimenta R$ 517,3 bilhões em ações em 2025 na B3
Os investidores pessoa física movimentaram R$ 517,3 bilhões em ações no mercado à vista da B3 entre janeiro e dezembro de 2025, segundo levantamento da plataforma Datawise+, solução da B3 e da Neoway. Na comparação dos últimos 12 meses, o aumento no volume movimentado foi de 2,3%.
Entre janeiro e dezembro de 2025, o volume negociado por investidores pessoa física no mercado à vista - que inclui além de ações os Brazilian Depositary Receipts (BDRs), Exchange Traded Funds (ETFs), fundos imobiliários e outros instrumentos - avançou 1,22%, atingindo um volume de R$ 747,7 bilhões no período.
Petrobras PN, Vale ON, Banco do Brasil ON, Magazine Luiza ON, Embraer ON, Itaú PN, Prio ON, Bradesco PN, Brava Energia ON e Weg ON lideram o ranking das ações mais negociadas pelos investidores pessoa física no ano passado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente