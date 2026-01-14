Ibovespa sobe de olho em pesquisa eleitoral; decisão dos EUA sobre visto brasileiro pesa

O Ibovespa sobre praticamente desde a abertura desta quarta-feira, 14, em meio à primeira pesquisa eleitoral Genial/Quaest de 2026 e diante do PPI, o índice de preços ao produtor norte-americano de novembro. Em Nova York, as bolsas caem. Segundo Pedro Cutulo, estrategista da One Wealth Management, os dados da inflação nos EUA têm mostrando sinais de desaquecimento, mas a crise geopolítica "bate na porta", e ainda tem incertezas em meio a pressões do governo Trump sobre o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos). "Há uma preocupação em torno do jogo político em cima dos diretores do Fed", diz.

Além disso, continua no radar o caso do Banco Master. O quadro internacional também enseja cautela, em meio aos temores geopolíticos e diante da possibilidade de ingerência política no Federal Reserve. A agenda de indicadores no Brasil nesta quarta-feira é vazia. Após saltar cerca de 1.550 pontos, o Ibovespa diminuiu a velocidade de alta e abandonou a marca dos 163 mil pontos diante da informação de que os EUA suspenderam a emissão de vistos do Brasil e mais 74 países. Além do Brasil, houve suspensão de emissão de vistos para a Rússia e o Irã, que começará no próximo dia 21 e seguirá indefinidamente, segundo a Fox News, citando que ao total são 75 países. Também nesta quarta a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira suspeitas envolvendo a instituição. Um dos alvos de busca e apreensão, pela segunda vez, é o banqueiro Daniel Vorcaro, além de parentes dele.

Já a pesquisa Genial/Quaest mostra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 45% das intenções de voto contra 38% de Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno nas eleições de 2026, de acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 14. No levantamento anterior, divulgado em 16 de dezembro, Lula tinha 46% e Flávio, 36%. Após a divulgação, o Ibovespa adotou uma série de máximas, indo aos 163 mil pontos. Em uma disputa contra governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Lula tem 44% das intenções de voto contra 39% do adversário. Em comparação com o levantamento anterior, o atual presidente oscilou um ponto porcentual para cima, enquanto o governador cresceu de 35% para 39%. A despeito de o presidente Lula liderar todos os cenários de primeiro turno se as eleições fossem hoje, conforme a pesquisa, o índice de rejeição de Tarciso e Flávio diminuiu, destaca Bruno Takeo, estrategista da Potenza Capital. "Embora Tarcísio nem tenha sido lançado candidato e nem sabemos se será, a rejeição está diminuindo em relação a Lula, passando a ficar competitivo, o que pode dar espaço para virar o jogo", diz. "Ainda assim, Lula segue como favorito."