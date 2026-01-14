Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

GWM manifesta interesse em construir fábrica no Espírito Santo, diz governo do Estado

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A GWM manifestou interesse em construir no Espírito Santo a sua segunda fábrica no Brasil, conforme informou nesta quarta-feira, 14, o governo capixaba. A montadora ainda não se manifestou.

O termo do compromisso foi assinado durante a missão de negócios do vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, na China. Em Baoding, na sede da GWM, Ferraço foi recebido, em sua última agenda no país, pelo dono da montadora chinesa, Jack Wei. O governador Renato Casagrande participou da assinatura do compromisso por videochamada.

Em agosto, durante a inauguração da fábrica de carros híbridos em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a direção da GWM manifestou planos de alcançar entre 250 mil e 300 mil veículos no Brasil. Isso indicou a possibilidade de uma segunda fábrica, já que em Iracemápolis a GWM tem capacidade de produzir 50 mil carros por ano.

Ainda não há um local definido para a instalação do empreendimento no Espírito Santo. O valor do investimento também não foi divulgado.

Em nota à imprensa, Ferraço destacou que o governo estadual busca atrair oportunidades que geram desenvolvimento. "Firmamos um acordo com a GWM para trazer uma fábrica para o nosso Estado, ampliando investimentos, gerando empregos e fortalecendo um ciclo virtuoso de crescimento que já está em curso."

Segundo o governo do Espírito Santo, a GWM importou mais de 45 mil veículos pelos portos capixabas no ano passado.

