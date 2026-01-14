Grupo UNI-X projeta R$ 1 bi em 2026 e 300 lojas franqueadas

Após a consolidação da fusão entre a Enxuto Supermercados e a Flex Atacarejo, firmada em agosto do ano passado, o novo Grupo UNI-X entra em 2026 na fase mais crítica da operação: transformar a união em crescimento. A companhia recém-lançada projeta faturar R$ 1 bilhão em 2026, avanço de 13% sobre 2025, apoiado na reorganização das bandeiras, expansão via franquias e ganho de eficiência logística.

"O grupo atua em um cenário competitivo e em transformação, com mudanças no comportamento de consumo. Isso exige fortalecimento regional", afirma Amilcar Pavan, sócio-diretor do Grupo UNI-X, em entrevista à Agência DC News. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O movimento não é único. Grupos nacionais e especialmente regionais veem nos M&As (fusões & aquisições) uma estratégia de sobrevivência e crescimento. Ainda não há dados consolidados de 2025, mas pesquisa da KPMG do fim de 2024 mostrou que no trimestre o Brasil registrou 128 fusões & aquisições no setor de consumo e varejo, sendo 46 no segmento de Alimentos, Bebidas & Fumo, 27 no setor de Supermercados. No primeiro semestre de 2025, houve retração, mas mesmo assim o número de M&As entre Supermercados chegou a 22 operações. No caso do UNI-X, que atua em 14 cidades do interior paulista, o número de lojas atual é de 47. O grupo prepara reposicionamento regional para competir em um varejo alimentar cada vez mais pressionado por margem, escala e mudança no comportamento do consumidor.

Como parte da expansão, confirmou a abertura de uma loja em Campinas e anunciou mudanças nas bandeiras. As unidades que operavam sob a marca ASP Supermercados serão incorporadas ao Enxuto, enquanto duas lojas serão descontinuadas. FRANQUIAS – Já o modelo Enxuto Aqui, voltado a condomínios residenciais, terá papel decisivo na capilaridade do grupo. O plano é transformar a bandeira em rede de franquias, com a meta de atingir 300 pontos até 2030.

Segundo Pavan, para dar sustentação ao aumento da capilaridade esperada para os próximos anos, o grupo irá centralizar a logística. O centro de distribuição de Jaguariúna, com 14 mil metros quadrados e capacidade para 3 mil paletes, será o responsável por atender todos os formatos da companhia, de supermercados ao atacarejo. No anúncio da fusão, Carlos Crespi Neto, diretor de Novos Negócios do Grupo UNI-X, afirmou que a junção faz parte de uma ação que visa fortalecer, nas duas marcas, tanto as operações do atacado quanto do varejo.

"Trata-se de um movimento importante para garantir maior eficiência e solidez no plano de expansão do Grupo." Esse ponto, inclusive, foi um dos drives do mercado de M&A do varejo brasileiro. A integração envolve também as vendas online. Atualmente, o e-commerce do grupo representa cerca de 2% das vendas, com meta de alcançar 3,5%, por meio da ampliação do sortimento, melhoria da experiência do usuário e expansão do alcance regional. Entre as metas, a nova fase prevê investimentos em inovação, ao mesmo tempo em que mantém a tradição das marcas que compõem o grupo. Para Pavan, a fusão estratégica entre grupos com trajetórias de mais de 60 anos (Enxuto) e 30 anos (Flex) surge da necessidade de "integrar formatos complementares para atender diferentes perfis de consumidores".