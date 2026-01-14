Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Galípolo deixa a sede da PF após reunião com diretor-geral Andrei Rodrigues

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deixou na noite desta quarta-feira, 14, a sede da Polícia Federal, em Brasília, sem dar declarações à imprensa. Ele se reuniu com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O encontrou ocorreu no mesmo dia em que a PF deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero, que tem como um dos alvos o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele é dono do Banco Master, liquidado pelo BC em novembro.

Conforme a agenda de Galípolo, a reunião tratou de "assuntos institucionais". Não há informações detalhadas sobre qual foi a pauta do encontro.

