Galípolo deixa a sede da PF após reunião com diretor-geral Andrei Rodrigues

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deixou na noite desta quarta-feira, 14, a sede da Polícia Federal, em Brasília, sem dar declarações à imprensa. Ele se reuniu com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

O encontrou ocorreu no mesmo dia em que a PF deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero, que tem como um dos alvos o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele é dono do Banco Master, liquidado pelo BC em novembro.