Gabriel Galípolo vai se reunir com diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, às 18h30 desta quarta
O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, vai se reunir às 18h30 desta quarta-feira, 14, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O encontro ocorre no mesmo dia em que a PF deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero, que tem como um dos alvos o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele é dono do Banco Master, liquidado pelo BC em novembro.
O compromisso não constava da primeira versão da agenda oficial de Galípolo, publicada pelo BC na noite de terça-feira, 13, e foi incluído apenas nesta quarta. Segundo a agenda, a reunião vai servir para tratar de "assuntos institucionais." Não há informações detalhadas sobre a pauta de discussão.
A PF cumpre nesta quarta-feira 42 mandados de busca e apreensão contra alvos suspeitos de participar de operações financeiras fraudulentas do Master, envolvendo fundos de investimentos e outras empresas, na segunda fase da Compliance Zero. A primeira fase da operação mirou a tentativa de venda de carteiras de crédito falsas do Master para o Banco de Brasília (BRB).
A corporação citou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli as suspeitas de "novos ilícitos" cometidos por Vorcaro e convenceu o ministro a autorizar a segunda fase da operação.
Vorcaro chegou a ser preso preventivamente em 17 de novembro, durante a primeira fase da operação, mas depois foi solto.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente