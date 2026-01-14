Gabriel Galípolo vai se reunir com diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, às 18h30 desta quarta

O presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, vai se reunir às 18h30 desta quarta-feira, 14, com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O encontro ocorre no mesmo dia em que a PF deflagrou a segunda fase da operação Compliance Zero, que tem como um dos alvos o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Ele é dono do Banco Master, liquidado pelo BC em novembro.

O compromisso não constava da primeira versão da agenda oficial de Galípolo, publicada pelo BC na noite de terça-feira, 13, e foi incluído apenas nesta quarta. Segundo a agenda, a reunião vai servir para tratar de "assuntos institucionais." Não há informações detalhadas sobre a pauta de discussão.