Fechamento do mercado financeiro

Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,96%

Pontos: 165.145,98

Máxima de +1,96% : 165.146 pontos

Mínima estável: 161.974 pontos

Volume: R$ 28,82 bilhões

Variação em 2026: 2,5%

Variação no mês: 2,5%

Dow Jones: -0,09%

Pontos: 49.149,63

Nasdaq: -1%

Pontos: 23.471,75

Ibovespa Futuro: +2,1%

Pontos: 167.290

Máxima (pontos): 167.305

Mínima (pontos): 163.800

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,60

Variação: +1,1%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,99

Variação: +2,73%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,52

Variação: +1,81%

Ambev ON

Preço: R$ 14,20

Variação: +2,08%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,24

Variação: +3,63%

Vale PNA

Preço: R$ 78,92

Variação: +4,74%

MBRF SA ON

Preço: R$ 19,44

Variação: +0,78%

Vale ON

Preço: R$ 78,92

Variação: +4,74%

Itausa PN

Preço: R$ 12,03

Variação: +0,59%

Global 40

Cotação: 690,216 centavos de dólar

(12/1/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4003

Venda: R$ 5,4008

Variação: +0,46%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,54

Venda: R$ 5,64

Variação: +1,2%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3789

Venda: R$ 5,3795

Variação: +0,06%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5100

Venda: R$ 5,6090

Variação: +1,34%

- Dólar Futuro (fevereiro)

Cotação: R$ 5,4180

Variação: +0,41%

- Euro

Compra: US$ 1,1643 (às 18h30)

Venda: US$ 1,1643 (às 18h30)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2840

Venda: R$ 6,2850

Variação: +0,35%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4600

Venda: R$ 6,5490

Variação: +0,69%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.635,7 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,80%

