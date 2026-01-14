Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,96%
Pontos: 165.145,98
Máxima de +1,96% : 165.146 pontos
Mínima estável: 161.974 pontos
Volume: R$ 28,82 bilhões
Variação em 2026: 2,5%
Variação no mês: 2,5%
Dow Jones: -0,09%
Pontos: 49.149,63
Nasdaq: -1%
Pontos: 23.471,75
Ibovespa Futuro: +2,1%
Pontos: 167.290
Máxima (pontos): 167.305
Mínima (pontos): 163.800
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,60
Variação: +1,1%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,99
Variação: +2,73%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,52
Variação: +1,81%
Ambev ON
Preço: R$ 14,20
Variação: +2,08%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,24
Variação: +3,63%
Vale PNA
Preço: R$ 78,92
Variação: +4,74%
MBRF SA ON
Preço: R$ 19,44
Variação: +0,78%
Vale ON
Preço: R$ 78,92
Variação: +4,74%
Itausa PN
Preço: R$ 12,03
Variação: +0,59%
Global 40
Cotação: 690,216 centavos de dólar
(12/1/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4003
Venda: R$ 5,4008
Variação: +0,46%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,54
Venda: R$ 5,64
Variação: +1,2%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3789
Venda: R$ 5,3795
Variação: +0,06%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5100
Venda: R$ 5,6090
Variação: +1,34%
- Dólar Futuro (fevereiro)
Cotação: R$ 5,4180
Variação: +0,41%
- Euro
Compra: US$ 1,1643 (às 18h30)
Venda: US$ 1,1643 (às 18h30)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2840
Venda: R$ 6,2850
Variação: +0,35%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4600
Venda: R$ 6,5490
Variação: +0,69%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,88% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.635,7 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,80%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente