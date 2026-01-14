Trump para emissão do visto de imigrantes no Brasil

A informação foi publicada pela secretária da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta quarta-feira, 14. Medida deve entrar em vigor dia 21

Os Estados Unidos suspenderam a emissão de visto de imigrantes para 75 países, entre eles o Brasil . A informação foi publicada pela porta-voz e secretária da Casa Branca, Karoline Leavitt, na rede X, nesta quarta-feira, 14. Ou seja, não vale para turismo.

Também no X o Departamento de Estado Americano explicou que a decisão foi tomada para que o País analise os critérios atuais para a concessão de visto aos países estrangeiros e evite a entrada de imigrantes que venham a utilizar os benefícios públicos do País.

"O Departamento de Estado suspenderá o processamento de vistos de imigrantes de 75 países cujos migrantes recebem benefícios sociais do povo americano em taxas inaceitáveis. O congelamento permanecerá em vigor até que os EUA possam garantir que os novos imigrantes não irão extrair riqueza do povo americano", destacou.

Sobre a data de início da ação, a emissora de TV norte-americana Fox News, notificou em matéria, que ela deve entrar em vigor na próxima quarta-feira, 21, e não possui data para acabar.

Desde o início do segundo mandato Trump já revogou mais de 100 mil vistos

As ações de Trump contra a imigração no País já são observadas desde o início do seu segundo mandato à frente dos Estado Unidos. Em apenas um ano, o Departamento de Estado informou que já foram revogados mais de 100 mil vistos. A informação foi divulgada na segunda-feira, 12