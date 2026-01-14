Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estoques de petróleo nos EUA sobem 3,4 milhões de barris, mostra DoE

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,4 milhões de barris, a 422,4 milhões de barris na semana encerrada em 9 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam uma queda de 1,4 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram 9 milhões de barris, a 251 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1,7 milhão. Já os estoques de destilados ficaram praticamente estáveis a 129,2 milhões de barris, em linha com as projeções.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 94,7% para 95,3%, contrariando expectativa de queda a 94,1%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 800 mil barris, a 23,6 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,753 milhões de barris na semana.

