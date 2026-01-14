Estoques de petróleo nos EUA sobem 3,4 milhões de barris, mostra DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,4 milhões de barris, a 422,4 milhões de barris na semana encerrada em 9 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam uma queda de 1,4 milhão de barris.

Os estoques de gasolina subiram 9 milhões de barris, a 251 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1,7 milhão. Já os estoques de destilados ficaram praticamente estáveis a 129,2 milhões de barris, em linha com as projeções.