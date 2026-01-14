Estoques de petróleo nos EUA sobem 3,4 milhões de barris, mostra DoE
Os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram 3,4 milhões de barris, a 422,4 milhões de barris na semana encerrada em 9 de janeiro, informou o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam uma queda de 1,4 milhão de barris.
Os estoques de gasolina subiram 9 milhões de barris, a 251 milhões de barris, ante expectativa de alta de 1,7 milhão. Já os estoques de destilados ficaram praticamente estáveis a 129,2 milhões de barris, em linha com as projeções.
A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 94,7% para 95,3%, contrariando expectativa de queda a 94,1%.
Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram alta de 800 mil barris, a 23,6 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu para 13,753 milhões de barris na semana.