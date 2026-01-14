Diretor do Fed diz que desregulamentação impulsionará crescimento e cita corte nos juros

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Stephen Miran defendeu, em discurso preparado para o Fórum Econômico de Delfos, na Grécia, nesta quarta-feira, 14, que a ampla desregulamentação em curso nos EUA impulsionará "significativamente" a concorrência, a produtividade e o crescimento potencial, permitindo um crescimento econômico mais acelerado sem pressionar a inflação para cima. Na avaliação dele, esse cenário pode apoiar a continuidade da flexibilização da política monetária restritiva, mas ignorar esses efeitos pode resultar em uma política monetária "desnecessariamente contracionista".

Miran ressaltou que a desregulamentação ocorrida em 2025 continuará pelos próximos três anos e deve representar um grande choque positivo para a produtividade, o que, segundo ele, exercerá pressão para baixo sobre os preços. "Em suma, isso corrobora uma postura mais acomodatícia da política monetária", acrescentou.