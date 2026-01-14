Destaques da noite: Avião da Marinha dos EUA faz voo próximo ao Irã em meio a protestos
São Paulo, 14/01/2026 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados:
02:13 - AVIÃO DA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS FAZ VOO PRÓXIMO AO IRÃ EM MEIO A PROTESTOS
Por Luis Filipe Santos, do Estadão
São Paulo, 14/01/2026 - Um avião da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou a área próxima à costa do Irã na noite desta terça-feira, 13, (madrugada da quarta-feira, 14, no horário local). É possível ver o voo no site FlightRadar, utilizado para monitoramento.
22:44 - IRÃ ACUSA TRUMP DE CRIAR 'PRETEXTO' PARA INTERVENÇÃO MILITAR
Washington, 13/01/2026 - O governo do Irã acusou na terça-feira, 13, os Estados Unidos de tentarem criar um pretexto para intervenção militar, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar uma "ação forte" diante da repressão mortal a protestos em massa.
00:55 - CHINA: EXPORTAÇÕES SOBEM MAIS QUE O ESPERADO EM DEZEMBRO E SUPERAM NÚMEROS DO MÊS ANTERIOR
Por Vinícius Novais*
São Paulo, 14/01/2026 - As exportações da China subiram 6,6% em dezembro ante igual mês do ano passado, superando a alta de 5,9% verificada em novembro, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta quarta-feira. O resultado superou a estimativa da FactSet, que previa alta de 2,5% das exportações.
23:25 - VENEZUELA: GOVERNO TRUMP DIZ QUE VÁRIOS PRESOS POLÍTICOS FORAM LIBERTADOS
Washington, 13/01/2025 - Vários cidadãos americanos que estavam detidos na Venezuela foram libertados, informou ontem o governo dos Estados Unidos. "Este é um passo importante na direção certa pelas autoridades interinas", disse o Departamento de Estado, em nota.
05:47 - BCE/GUINDOS: INCERTEZA NO AMBIENTE GLOBAL NÃO PARECE REFLETIDA NOS PREÇOS ATUAIS DO MERCADO
Por Patricia Lara
São Paulo, 14/01/2026 - O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse que a elevada incerteza no ambiente global não parece estar refletida nos preços atuais do mercado. "Surpresas negativas - como uma nova escalada das tensões comerciais ou geopolíticas, retrocessos nos avanços da inteligência artificial com ajustes nos preços dos ativos ou dúvidas crescentes sobre a credibilidade fiscal dos EUA - podem desencadear mudanças abruptas no sentimento, com repercussões em diversas classes de ativos e regiões geográficas", disse o dirigente.
06:07 - BOLSAS DA ÁSIA FECHAM MISTAS COM TÓQUIO EM RECORDE E 9ª MÁXIMA HISTÓRICA NA COREIA DO SUL
Por Patricia Lara*
São Paulo, 14/01/2026 - A Bolsa de Tóquio marcou novo recorde e a da Coreia do Sul cravou a nona máxima histórica consecutiva em dia de desempenhos distintos das bolsas asiáticas nesta quarta-feira. No Japão, o mercado segue impulsionado pelas crescentes expectativas de convocação de uma possível eleição geral no país, um desdobramento que pode consolidar a posição política da primeira-ministra Sanae Takaichi.
06:00 - STONE: VENDAS NO VAREJO FECHAM 2025 COM RETRAÇÃO DE 0,5% ANTE 2024
Por Júlia Pestana
São Paulo, 14/01/2026 - As vendas do comércio brasileiro encerraram 2025 com queda acumulada de 0,5% em relação ao ano passado, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). A retração foi puxada pela queda de 0,9% nas vendas em dezembro ante novembro e pelo enfraquecimento do consumo no final do ano.
06:11 - DANIEL VORCARO PREPARA OFENSIVA PARA TENTAR MUDAR REGIME DE LIQUIDAÇÃO DO BANCO MASTER
Por Daniel Weterman, do Estadão
Brasília, 14/01/2026 - O banqueiro Daniel Vorcaro prepara uma ofensiva para tentar mudar o regime de liquidação do Banco Master decretado pelo Banco Central. Ele estuda uma proposta para transformar a liquidação extrajudicial, capitaneada pelo BC, em uma liquidação ordinária, proposta pelo próprio Banco Master, segundo pessoas que acompanham as negociações.
(Equipe AE)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente