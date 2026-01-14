Destaques da noite: Avião da Marinha dos EUA faz voo próximo ao Irã em meio a protestos

São Paulo, 14/01/2026 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados: 02:13 - AVIÃO DA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS FAZ VOO PRÓXIMO AO IRÃ EM MEIO A PROTESTOS

Por Luis Filipe Santos, do Estadão São Paulo, 14/01/2026 - Um avião da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou a área próxima à costa do Irã na noite desta terça-feira, 13, (madrugada da quarta-feira, 14, no horário local). É possível ver o voo no site FlightRadar, utilizado para monitoramento. 22:44 - IRÃ ACUSA TRUMP DE CRIAR 'PRETEXTO' PARA INTERVENÇÃO MILITAR Washington, 13/01/2026 - O governo do Irã acusou na terça-feira, 13, os Estados Unidos de tentarem criar um pretexto para intervenção militar, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar uma "ação forte" diante da repressão mortal a protestos em massa.

00:55 - CHINA: EXPORTAÇÕES SOBEM MAIS QUE O ESPERADO EM DEZEMBRO E SUPERAM NÚMEROS DO MÊS ANTERIOR Por Vinícius Novais* São Paulo, 14/01/2026 - As exportações da China subiram 6,6% em dezembro ante igual mês do ano passado, superando a alta de 5,9% verificada em novembro, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta quarta-feira. O resultado superou a estimativa da FactSet, que previa alta de 2,5% das exportações.

23:25 - VENEZUELA: GOVERNO TRUMP DIZ QUE VÁRIOS PRESOS POLÍTICOS FORAM LIBERTADOS Washington, 13/01/2025 - Vários cidadãos americanos que estavam detidos na Venezuela foram libertados, informou ontem o governo dos Estados Unidos. "Este é um passo importante na direção certa pelas autoridades interinas", disse o Departamento de Estado, em nota. 05:47 - BCE/GUINDOS: INCERTEZA NO AMBIENTE GLOBAL NÃO PARECE REFLETIDA NOS PREÇOS ATUAIS DO MERCADO

Por Patricia Lara São Paulo, 14/01/2026 - O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse que a elevada incerteza no ambiente global não parece estar refletida nos preços atuais do mercado. "Surpresas negativas - como uma nova escalada das tensões comerciais ou geopolíticas, retrocessos nos avanços da inteligência artificial com ajustes nos preços dos ativos ou dúvidas crescentes sobre a credibilidade fiscal dos EUA - podem desencadear mudanças abruptas no sentimento, com repercussões em diversas classes de ativos e regiões geográficas", disse o dirigente. 06:07 - BOLSAS DA ÁSIA FECHAM MISTAS COM TÓQUIO EM RECORDE E 9ª MÁXIMA HISTÓRICA NA COREIA DO SUL