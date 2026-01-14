Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Destaques da noite: Avião da Marinha dos EUA faz voo próximo ao Irã em meio a protestos

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

São Paulo, 14/01/2026 - Veja o resumo das reportagens que foram destaque na noite e na madrugada. Para mais detalhes, confira a íntegra da notícia na data e no horário informados:

02:13 - AVIÃO DA MARINHA DOS ESTADOS UNIDOS FAZ VOO PRÓXIMO AO IRÃ EM MEIO A PROTESTOS

Por Luis Filipe Santos, do Estadão

São Paulo, 14/01/2026 - Um avião da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou a área próxima à costa do Irã na noite desta terça-feira, 13, (madrugada da quarta-feira, 14, no horário local). É possível ver o voo no site FlightRadar, utilizado para monitoramento.

22:44 - IRÃ ACUSA TRUMP DE CRIAR 'PRETEXTO' PARA INTERVENÇÃO MILITAR

Washington, 13/01/2026 - O governo do Irã acusou na terça-feira, 13, os Estados Unidos de tentarem criar um pretexto para intervenção militar, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar uma "ação forte" diante da repressão mortal a protestos em massa.

00:55 - CHINA: EXPORTAÇÕES SOBEM MAIS QUE O ESPERADO EM DEZEMBRO E SUPERAM NÚMEROS DO MÊS ANTERIOR

Por Vinícius Novais*

São Paulo, 14/01/2026 - As exportações da China subiram 6,6% em dezembro ante igual mês do ano passado, superando a alta de 5,9% verificada em novembro, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta quarta-feira. O resultado superou a estimativa da FactSet, que previa alta de 2,5% das exportações.

23:25 - VENEZUELA: GOVERNO TRUMP DIZ QUE VÁRIOS PRESOS POLÍTICOS FORAM LIBERTADOS

Washington, 13/01/2025 - Vários cidadãos americanos que estavam detidos na Venezuela foram libertados, informou ontem o governo dos Estados Unidos. "Este é um passo importante na direção certa pelas autoridades interinas", disse o Departamento de Estado, em nota.

05:47 - BCE/GUINDOS: INCERTEZA NO AMBIENTE GLOBAL NÃO PARECE REFLETIDA NOS PREÇOS ATUAIS DO MERCADO

Por Patricia Lara

São Paulo, 14/01/2026 - O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse que a elevada incerteza no ambiente global não parece estar refletida nos preços atuais do mercado. "Surpresas negativas - como uma nova escalada das tensões comerciais ou geopolíticas, retrocessos nos avanços da inteligência artificial com ajustes nos preços dos ativos ou dúvidas crescentes sobre a credibilidade fiscal dos EUA - podem desencadear mudanças abruptas no sentimento, com repercussões em diversas classes de ativos e regiões geográficas", disse o dirigente.

06:07 - BOLSAS DA ÁSIA FECHAM MISTAS COM TÓQUIO EM RECORDE E 9ª MÁXIMA HISTÓRICA NA COREIA DO SUL

Por Patricia Lara*

São Paulo, 14/01/2026 - A Bolsa de Tóquio marcou novo recorde e a da Coreia do Sul cravou a nona máxima histórica consecutiva em dia de desempenhos distintos das bolsas asiáticas nesta quarta-feira. No Japão, o mercado segue impulsionado pelas crescentes expectativas de convocação de uma possível eleição geral no país, um desdobramento que pode consolidar a posição política da primeira-ministra Sanae Takaichi.

06:00 - STONE: VENDAS NO VAREJO FECHAM 2025 COM RETRAÇÃO DE 0,5% ANTE 2024

Por Júlia Pestana

São Paulo, 14/01/2026 - As vendas do comércio brasileiro encerraram 2025 com queda acumulada de 0,5% em relação ao ano passado, segundo o Índice do Varejo Stone (IVS). A retração foi puxada pela queda de 0,9% nas vendas em dezembro ante novembro e pelo enfraquecimento do consumo no final do ano.

06:11 - DANIEL VORCARO PREPARA OFENSIVA PARA TENTAR MUDAR REGIME DE LIQUIDAÇÃO DO BANCO MASTER

Por Daniel Weterman, do Estadão

Brasília, 14/01/2026 - O banqueiro Daniel Vorcaro prepara uma ofensiva para tentar mudar o regime de liquidação do Banco Master decretado pelo Banco Central. Ele estuda uma proposta para transformar a liquidação extrajudicial, capitaneada pelo BC, em uma liquidação ordinária, proposta pelo próprio Banco Master, segundo pessoas que acompanham as negociações.

(Equipe AE)

