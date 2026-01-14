Correção: Vendas de moradias usadas nos EUA sobem 5,1% em dezembro ante novembro

A matéria divulgada anteriormente saiu com uma imprecisão no título. Os dados são referentes aos Estados Unidos. Segue a repetição do texto, com o título correto.

As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos subiram 5,1% em dezembro ante novembro, para o ritmo anual sazonalmente ajustado de 4,35 milhões de unidades, segundo pesquisa da Associação Nacional de Corretoras (NAR, na sigla em inglês) divulgada nesta quarta-feira, 14.