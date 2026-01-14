Comissão do Parlamento Europeu apoia Kazaks e Centeno para vice-presidência do BCE

Segundo a presidente da comissão, Aurore Lalucq, os coordenadores, que representam a maioria dos membros, apoiaram o presidente do BC da Letônia, Martins Kazaks, e o ex-presidente do Banco de Portugal, Mario Centeno, para a posição.

A Comissão de Assuntos Econômicos e Monetários do Parlamento Europeu informou nesta quarta-feira, 14, que os membros do colegiado realizaram "trocas informais de pontos de vista" com os seis candidatos ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE).

O processo de escolha do novo vice-presidente do BCE teve início na reunião do Eurogrupo de 11 de dezembro de 2025, sob o objetivo de definir o sucessor de Luis de Guindos, cujo mandato termina no fim de maio de 2026. Ao todo, seis candidaturas foram apresentadas dentro do prazo, além de Centeno e Kazaks: Madis Muller (Estônia), Olli Rehn (Finlândia), Rimantas Sadzius (Lituânia) e Boris Vujcic (Croácia).

Segundo um comunicado do Eurogrupo divulgado na semana passada, o grupo discutirá os nomes em 19 de janeiro. Após esse debate, as autoridades deverão adotar uma recomendação ao Conselho Europeu, que decidirá por maioria qualificada reforçada. O texto lembra que, "em linha com o processo de seleção estabelecido no Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o BCE e o Parlamento Europeu serão consultados antes da decisão final do Conselho Europeu".