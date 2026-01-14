China: exportações sobem mais que o esperado em dezembro e superam números do mês anterior

As exportações da China subiram 6,6% em dezembro ante igual mês do ano passado, superando a alta de 5,9% verificada em novembro, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta quarta-feira, 14. O resultado superou a estimativa da FactSet, que previa alta de 2,5% das exportações.

Também no confronto anual, as importações chinesas avançaram 5,7% em dezembro, ganhando força em relação ao aumento de 1,9% de novembro. A previsão da FactSet, porém, era de baixa de 1,6%.