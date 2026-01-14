Central do Varejo/NRF 2026 (dia 2): Wrap Up destaca execução, experiência e uso prático da IA no varejo

O Wrap Up Digital da Central do Varejo, apresentado, no segundo dia por José Fugice (fundador da Central do Varejo) e Edmour Saiani, do time de curadores, do Lounge E-Commerce Brasil durante a NRF 2026, destacou no segundo dia de evento que o varejo global entra em uma fase mais pragmática, na qual a inteligência artificial passa a ser aplicada diretamente na execução das operações, com foco em eficiência, experiência do cliente e decisões mais próximas da ponta – e é ponto-chave para o crescimento dos negócios. A temática vai além: como se diferenciar, se as ferramentas estão disponíveis para todos? O programa integra a parceria editorial entre a Central do Varejo e a DC News para a produção de conteúdos sobre o principal evento global do setor.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A discussão em torno do diferencial foi central no segundo dia do evento e reforçou a importância de alinhar tecnologia, estratégia e identidade de marca em um cenário de maior maturidade do varejo. Logo após a abertura do programa, o Wrap Up trouxe uma entrevista com Daniela Dantas Vilar, VP da WGSN para a América Latina, que destacou a necessidade de as marcas voltarem o olhar para dentro antes de definir que caminho seguir. Segundo a executiva, compreender identidade, comunidades e temas com os quais a marca se conecta é essencial em um ambiente cada vez mais tecnológico. "A AI vai nivelar um pouco o jogo. Mas como vou criar algo autêntico? Estratégia de marketing", afirmou.

Ao longo do programa, os apresentadores ressaltaram que a NRF 2026 evidencia um avanço no uso da inteligência artificial como instrumento de apoio à operação, ao atendimento e à tomada de decisão, deixando o discurso conceitual em segundo plano. A leitura é que soluções baseadas em dados e automação passam a ser usadas para simplificar processos, reduzir fricções na jornada de compra e tornar a experiência mais fluida, tanto no ambiente digital quanto no físico. O encerramento do segundo dia reforçou que, em um cenário de ampla disseminação tecnológica, a diferenciação passa pela autenticidade e pela capacidade de execução.