BRB: 2ª fase da operação Compliance Zero contribui para recuperação de recursos do Master

Na segunda fase da operação, a PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, e a parentes dele e empresários. Também há ordens de sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 5,7 bilhões.

O Banco de Brasília (BRB) afirmou, por meio de nota, que a segunda fase da operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, 14, pela Polícia Federal, vai contribuir para que a instituição consiga reaver recursos em meio à liquidação do Banco Master. "Como credor na liquidação, o banco respeita a ordem de prioridade dos demais credores, mas segue atuando com firmeza para recuperar todos os compromissos pendentes", disse o BRB. "O bloqueio de bens amplia as chances de devolução dos recursos ao BRB, fortalecendo as medidas de recuperação."

A primeira etapa da apuração chegou a prender Vorcaro no dia 17 de novembro de 2025, um dia antes de o Banco Central (BC) determinar a liquidação do Master. Ele é acusado de liderar um esquema que criou carteiras falsas de crédito, vendidas por R$ 12,2 bilhões ao BRB. Desde então, Vorcaro foi solto.

O BRB chegou a apresentar uma proposta para comprar o Master em março do ano passado, mas a transação acabou reprovada pelo BC. Depois, a autarquia determinou a liquidação extrajudicial do Master, que está em andamento.

Na nota divulgada nesta quarta-feira, o BRB informou que teve reunião com o liquidante do Master, Eduardo Bianchini, avançando nas tratativas para reaver os recursos que pertencem à instituição. Na terça-feira, o banco chegou a informar que poderia receber aportes do governo do Distrito Federal para cobrir "possíveis prejuízos" com a compra de carteiras do Master.

"O banco reforça que permanece sólido, operando normalmente e garantindo a oferta completa de serviços financeiros, incluindo crédito, investimentos e atendimento nos canais digitais e presenciais", diz a nota do BRB.