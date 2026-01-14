Bolsas euopeias operam sem uniformidade com quadro geoeconômico
Por Patricia Lara
São Paulo, 14/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única, com ganhos em Londres e Paris e queda em Frankfurt, em sessão de cautela com quadro geoeconômico e antes de uma agenda movimentada nos EUA com dados, Livro Bege e balanços de grandes bancos.
Por volta das 7h31 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,27%, a 612,06 pontos. A Bolsa de Londres marcava alta de 0,33%, a de Paris ganhava 0,33% e a de Frankfurt perdia 0,30%. O mercado de Milão subia 0,36% e o de Lisboa, por sua vez, tinha perda de 0,40%. Madri subia 0,62%.
Avião da Marinha americana sobrevoou a área próxima à costa do Irã na terça-feira, enquanto o governo iraniano acusou Washington de tentar criar um pretexto para intervenção. Presidente dos EUA, Donald Trump, incitou iranianos a derrubar regime e prometeu ajuda, enquanto mortes em protestos superam 3 mil.
Ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunem com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira, de acordo com um diplomata da UE familiarizado com os planos, informa o Político.
O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse que a elevada incerteza no ambiente global não parece estar refletida nos preços atuais do mercado.
Entre os ativos de defesa, a Rheinmetall cedia 0,34% em Frankfurt e a Leonardo perdia 0,47% em Milão, com os investidores voltando os holofotes para empresa de munição checa Czechoslovak Group, que anunciou planos para lançar ações existentes e novas na Euronext Amsterdam, no que poderá ser uma das maiores ofertas públicas iniciais da Europa este ano, informa a Reuters. A empresa é uma grande fabricante de munições e equipamentos para a Otan e Ucrânia.
Em Londres, mineradoras e empresas ligadas a commodities ajudam a dar suporte ao FTSE 100 diante da alta dos metais preciosos e matérias-primas industriais. A Endeavour Mining subia 3,12%, a Glencore ganhava 2,10% e a Fresnillo subia 1,27%.
Em direção oposta, a Pearson despencava quase 8% e respondia pela maior queda porcentual do índice, após o grupo educacional informar que sua unidade Assessment & Qualifications perdeu um contrato em New Jersey, o que será um obstáculo para o resultado no primeiro semestre de 2026.
Contato: [email protected]Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente