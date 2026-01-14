Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas euopeias operam sem uniformidade com quadro geoeconômico

Agência Estado
Agência Estado Autor
Por Patricia Lara

São Paulo, 14/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única, com ganhos em Londres e Paris e queda em Frankfurt, em sessão de cautela com quadro geoeconômico e antes de uma agenda movimentada nos EUA com dados, Livro Bege e balanços de grandes bancos.

Por volta das 7h31 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,27%, a 612,06 pontos. A Bolsa de Londres marcava alta de 0,33%, a de Paris ganhava 0,33% e a de Frankfurt perdia 0,30%. O mercado de Milão subia 0,36% e o de Lisboa, por sua vez, tinha perda de 0,40%. Madri subia 0,62%.

Avião da Marinha americana sobrevoou a área próxima à costa do Irã na terça-feira, enquanto o governo iraniano acusou Washington de tentar criar um pretexto para intervenção. Presidente dos EUA, Donald Trump, incitou iranianos a derrubar regime e prometeu ajuda, enquanto mortes em protestos superam 3 mil.

Ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunem com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira, de acordo com um diplomata da UE familiarizado com os planos, informa o Político.

O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse que a elevada incerteza no ambiente global não parece estar refletida nos preços atuais do mercado.

Entre os ativos de defesa, a Rheinmetall cedia 0,34% em Frankfurt e a Leonardo perdia 0,47% em Milão, com os investidores voltando os holofotes para empresa de munição checa Czechoslovak Group, que anunciou planos para lançar ações existentes e novas na Euronext Amsterdam, no que poderá ser uma das maiores ofertas públicas iniciais da Europa este ano, informa a Reuters. A empresa é uma grande fabricante de munições e equipamentos para a Otan e Ucrânia.

Em Londres, mineradoras e empresas ligadas a commodities ajudam a dar suporte ao FTSE 100 diante da alta dos metais preciosos e matérias-primas industriais. A Endeavour Mining subia 3,12%, a Glencore ganhava 2,10% e a Fresnillo subia 1,27%.

Em direção oposta, a Pearson despencava quase 8% e respondia pela maior queda porcentual do índice, após o grupo educacional informar que sua unidade Assessment & Qualifications perdeu um contrato em New Jersey, o que será um obstáculo para o resultado no primeiro semestre de 2026.

