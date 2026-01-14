Bolsas euopeias operam sem uniformidade com quadro geoeconômico

São Paulo, 14/01/2026 - As bolsas europeias operam sem direção única, com ganhos em Londres e Paris e queda em Frankfurt, em sessão de cautela com quadro geoeconômico e antes de uma agenda movimentada nos EUA com dados, Livro Bege e balanços de grandes bancos.

Por volta das 7h31 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,27%, a 612,06 pontos. A Bolsa de Londres marcava alta de 0,33%, a de Paris ganhava 0,33% e a de Frankfurt perdia 0,30%. O mercado de Milão subia 0,36% e o de Lisboa, por sua vez, tinha perda de 0,40%. Madri subia 0,62%.

Avião da Marinha americana sobrevoou a área próxima à costa do Irã na terça-feira, enquanto o governo iraniano acusou Washington de tentar criar um pretexto para intervenção. Presidente dos EUA, Donald Trump, incitou iranianos a derrubar regime e prometeu ajuda, enquanto mortes em protestos superam 3 mil.

Ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia se reunem com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, nesta quarta-feira, de acordo com um diplomata da UE familiarizado com os planos, informa o Político.

O vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guindos, disse que a elevada incerteza no ambiente global não parece estar refletida nos preços atuais do mercado.