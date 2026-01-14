Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da NY fecham em baixa, com cautela diante de tensão geopolítica, dados, Fed e balanços

Autor Agência Estado
As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 14, com cautela diante das tensões geopolíticas envolvendo o Irã, além de indicadores da economia americana e de perspectivas para juros do Federal Reserve (Fed). O dia contou ainda com nova rodada de balanços de bancos.

O Dow Jones caiu 0,09%, aos 49.149,63 pontos, enquanto o S&P 500 encerrou com queda de 0,53% aos 6.926,97 pontos e o Nasdaq teve baixa de 1,00%, aos 23.471,75 pontos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, reduziu o tom contra o Irã, afirmando que "foi informado" de que execuções contra manifestantes serão interrompidas pelo regime de Teerã, uma de suas exigências para não atacar o país persa. Os temores geopolíticos pesaram em Wall Street desde a abertura e a fala trouxe pouco alívio, gerando reação somente entre ações de petrolíferas - que reduziram ganhos em linha com o petróleo.

Antes, os papéis da Chevron e da Exxon Mobil avançavam quase 4%, frente a relatos sobre possível andamento de concessão para operações na Venezuela e liberação da venda de petróleo para os EUA. As ações fecharam em altas de 2,12% e 2,93%, respectivamente.

Trump ainda rejeitou as críticas do CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, sobre a investigação do Departamento de Justiça no Fed, dizendo que ele estava "errado" ao sugerir que a independência do BC está sendo minada. Entre outros destaques do setor bancário, o Citigroup, o Bank of America e o Wells Fargo fecharam em perdas de 3,36%, 3,71% e 4,61%, respectivamente, após resultados corporativos divergentes frustrarem o mercado.

Já a Tesla perdeu 1,80%, depois que o CEO Elon Musk anunciou que a montadora deixará de vender o Full Self-Driving depois de 14 de fevereiro e oferecerá o recurso de direção autônoma apenas como uma assinatura mensal. A Netflix começou o dia em alta, mas também sucumbiu ao mau humor e fechou em queda de 1,98%, apesar de relatos sobre preparo de nova oferta em dinheiro pela Warner Bros. Discovery (0,80%).

A Nvidia caiu 1,44%, depois que o governo Trump disse que a empresa deve atender a novos requisitos de segurança antes de enviar seus chips de inteligência artificial H200 para a China. O movimento também seguiu fuga mais ampla do setor de tecnologia e de papéis das Sete Magníficas, que também penalizou Meta (2,46%), Amazon (2,43%) e Microsoft (2,37%).

No fronte macroeconômico, a Capital Economics pondera que o avanço nas leituras anuais do PPI e do núcleo em novembro não deve "preocupar muito" o Fed. Investidores acompanharam ainda alta das vendas no varejo americano em novembro e Livro Bege do Fed, que expansão leve da atividade na maior parte dos distritos.

